因為Siigii天生就對陽光過敏，皮膚無法直接受到陽光照射，她因此受到啟發，設計了一系列的泳裝。（摘自SiiGii官網）

因為Siigii天生就對陽光過敏，皮膚無法直接受到陽光照射，她因此受到啟發，設計了一系列的泳裝。（摘自SiiGii官網）

旱鴨子有福啦！西班牙藝術家Siigii創作了一系列泳衣，其中一套全白充氣聚脂包覆全身，從頭到腳一體式的設計，有如穿著一個泳圈，更像是太空裝。其實，這套泳衣有段故事，當初的設計就不是要來游泳，而是為了「漂浮」在水上，就算不會游泳都沉不下去！

西班牙藝術家 Siigii 所構思的 「S.A.D. （SUN ALLERGY DIARIES）」系列，因為Siigii天生就對陽光過敏，皮膚無法直接受到陽光照射，因此在童年時期，享受不了戶外時光，暴露在大自然之中。她因此受到啟發，設計了一系列的泳裝，傳達就算無法享受陽光，還是能擁抱大自然的創意設計！

Siigii為這一套「漂浮裝」下了注解，「Day 2： Floating above limits」，意旨透過漂浮，超出了她以往感官上的限制，無懼太陽曾帶給她的不適，反而找到方法讓自己能享受其中！她表示，因為無法搭乘小艇或曬日光浴，於是想到了「讓自己漂浮」這想法，透過漂浮，帶給她前所未有的完美體驗！

SUN ALLERGY DIARIES，一共有三套，漂浮裝為DAY 2。光看是不是就想穿穿看這泳裝，讓自己泡在沁涼海水中了呢？

SUN ALLERGY DIARIES，一共有三套，漂浮裝為DAY 2。光看是不是就想穿穿看這泳裝，讓自己泡在沁涼海水中了呢？（摘自SiiGii官網）

SUN ALLERGY DIARIES，一共有三套，漂浮裝為DAY 2。光看是不是就想穿穿看這泳裝，讓自己泡在沁涼海水中了呢？（摘自SiiGii官網）

(中時電子報)