同性婚情侶因對方出軌而分手，30多歲女性向法院提出索賠640萬日圓(約台幣185萬多元)的訴訟，日本宇都宮地方法院真岡分院18日宣判，判被告女性應支付原告110萬日圓(約台幣31萬8千多元)。

此案涉及同性婚是否等同於「事實婚」(有夫妻之實，無夫妻之名)之爭議。法官中畑洋輔在判決中指出，「只要有結婚的實際情形，就相當於男女的事實婚關係，應該受到法律保護。」原告方的部分索賠得到法官的認可，最後判被告應支付110萬日圓。

原告女性於2010年與被告女性開始同居，兩人2014年在美國結婚，隔年也在日本舉行婚禮。之後因被告女性想生孩子，而接受男性捐贈精子，結果卻與這名男性發展成戀愛關係，最後與原告分手。原告於是對兩人提起財產損害賠償及索要贍養費的訴訟。

中畑法官在判決中指出，「(日本)憲法24條規定，『婚姻是基於兩性同意』，但制定憲法當時並未設想到同性婚的情況。」，同性情侶也應受到法律的保護。

另一方面，日本現行法中的婚姻只限男女之間，故判決中指出，「不得不說，男女之間的法律婚和事實婚還是有差異的」，因此不承認財產損失的賠償，只判賠一部分贍養費。

早稻田大學教授棚村政行表示，「這是(日本)司法判斷下首次認可，即使是同性在雙方關係不當破裂時，也可獲得一定程度的法律保護，可說是劃時代的判決。」

(中時電子報)