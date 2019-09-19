行銷台中，台中市政府與旅遊業者近日齊集台中舉辦第一屆海峽兩岸「台中」觀光產業論壇，與會貴賓來自北、中、南企業及旅行社業者數百人，這次論壇除了研究探討如何匯整觀光產業發展，更結合少數民族原住民帶動特色將地方產業走向國際，爭取更多旅客體驗台中豐富旅遊樣貌，全面帶動旅遊經濟商機。

第一屆海峽兩岸「台中」觀光產業論壇由台中市政府及台中市政府觀光旅遊局、台中市政府經濟發展局，主辦單位台中市馬布龍社福關懷協會，承辦單位台中市原住民那魯灣關懷協會、全國旅遊時報社、鬯流文創工作，這次特邀請活躍於海峽兩岸，走過大陸1600城市的中華經濟文化發展促進會會長執行理事長許水樹先生與國際中山總會總會長、中國移居社雜誌社長常金海，來自福州台商協會副會長鄭德汐、深圳綠茵國際股份有限公司董事長吳兵兵等代表出席。

由於8月陸客來台限縮自由行，陸客減少衝擊觀光產業，除了擴大內需外，爭取更多國際觀光旅客來台中旅遊，更是刻不容緩，主辦單位希望在這次論壇的迎接新契機，爭取更多旅客體驗台中豐富旅遊樣貌，增加台中旅遊產品之豐富度，讓國際友人瞭解台中觀光產業。

論壇中邀請各界專家學者，透過交流平台提供更有利於發展之商機，對台中觀光旅遊市場帶來經濟效益，更結合少數民族原住民帶動特色將地方產業走向國際。

(中時 )