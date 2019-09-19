6年多前發生的廣大興案，8名開槍的菲律賓海岸防衛隊員殺人罪昨被菲國法院以殺人罪判刑8至14年。當年主導對菲國政府強硬態度的前總統馬英九表示，正義初步獲得伸張感到欣慰，但也深刻感慨：「我任內幫漁民爭取到的權益『一寸一寸被要回去』，漁民賴以為生的漁場不斷限縮，國家主權實質倒退，強調「請蔡英文總統不要只顧著嗆聲中國大陸，也多關心漁民生計，在維護漁權上表現得像個政府，拿出應有的態度」。

馬英九昨天深夜在臉書表示，廣大興28號漁船血案發生6年後，馬尼拉地方法院18日一審判決8名涉案的菲律賓海巡隊員殺人罪成立，判處8至14年有期徒刑，判決仍可上訴，當年國安會、外交部、農委會、法務部在這個案子上通力合作，如今正義初步獲得伸張，感到欣慰，但也有深刻感慨。

他指出，民國102年5月9日，小琉球籍漁船「廣大興28號」在南海遭菲國公務船以自動武器槍擊，船長洪石成中彈身亡，漁船受損失去動力，當時政府立即要求菲國在三天內「道歉、賠償、懲兇、啟動漁業協議談判」，並在三天後對菲國祭出11項經濟制裁措施，同時出動海巡與海軍艦艇到北緯20度海域護漁。

他說，菲國於同年8月8日派總統特使來臺向受難家屬致歉、賠償，並於隔年3月以殺人罪起訴8名涉案人員，在政府態度理性、立場堅定、及措施強硬的策略下，終於幫漁民討回了公道。

馬英九指出，105年11月5日，我國與菲律賓完成簽署《臺菲漁業事務執法合作協定》，達成「不得使用不必要武力」、「執法前一小時通報」及「若有逮捕或扣押人員船隻須在3日內釋放」等共識，大幅減少臺菲漁業糾紛，真正保障我國漁民的生命及財產安全。

他說，早在與菲國簽署協議前，我國與日本也於102年4月10日簽署《臺日漁業協議》，容許雙方漁民在釣魚臺列嶼周邊七萬平方公里的海域不受限制作業，這兩項協議解決了臺菲、臺日間長達40年的漁業爭議，在「主權未讓步、糾紛大減少」的前提下，達成「漁權大進步、魚穫大增加」的結果。

「維護國家主權及尊嚴，保障漁民權益。」馬英九指出，當年政府提出了具體有效的行動，反觀民進黨政府2006年處理臺東籍滿春億號漁船船長陳安老遭菲律賓民兵槍殺一案，束手無策，以致不了了之，當前民進黨政府，「顧主權」的口號沒有停過，但連捍衛「漁權」都做不到，對日本在沖之鳥礁周邊公海濫權干預我漁船作業、濫捕我漁民並脫衣搜索的劣行也默不吭聲。

馬英九最後嗆蔡政府，「我任內幫漁民爭取到的權益『一寸一寸被要回去』，漁民賴以為生的漁場不斷限縮，國家主權實質倒退。請蔡英文總統不要只顧著嗆聲中國大陸，也多關心漁民生計，在維護漁權上表現得像個政府，拿出應有的態度」。

(中時 )