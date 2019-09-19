馬來西亞教育部昨晚發表聲明說，由於霾害持續惡化，2個州屬與包括吉隆坡在內的2個聯邦直轄區今、明兩天全面停課，另有4個州屬的部分學校今天停課一天。

馬來西亞教育部發表聲明說，根據馬來西亞國家天災管理機構（NADMA）的空氣汙染指數（IPU），多個州屬已超過200點、達「非常不健康」水準，為健康安全考量，因此宣布全面停課。

其中，檳城及雪蘭莪州，以及2個聯邦直轄區－吉隆坡及國家行政中心布特拉加亞（Putrajaya）今天全面停課；吉打（Kedah）、霹靂（Perak）、森美蘭（Negeri Sembilan）及砂勞越4州則有部分學校今天停課，全部共計有2459間學校、約173萬2842名學生受影響，教職員也無需到校。

檳城、雪蘭莪、吉隆坡及布特拉加亞的霾害情況最嚴重，因此明天也全面停課，學校無需補課。

根據馬來西亞空氣汙染指數分級表，0至50屬於健康；50至100屬於中等；101至200為不健康；201至300為非常不健康。

馬來西亞霾害已經持續長達近一個月，雪蘭莪州衛生局統計週內診所資料顯示，這場霾害不僅傷及呼吸道系統，導致哮喘病患在過去一個月增加15%、呼吸道疾病增加3.5%之外，煙霾粒子也讓眼睛深受其害，結膜炎求診提高2.8%。

(中央社)