黑熊闖入拉庫拉音溪山屋，在地墊留下熊掌印（右）。山友在山屋門上留言，提醒其他山友注意熊出沒。（左）。（照片來源：高靖捷臉書）

黑熊半夜來敲門，山友用梯子擋山屋大門。（影片來源：高靖捷臉書）

山友們注意！近期玉山南二段的拉庫音溪山屋，遭台灣黑熊闖入覓食，已有多組山友貼出山屋遭黑熊翻箱倒櫃、遺留便便和掌印的照片。生性隱密的黑熊為何會出現在山屋？玉管處表示，多半與食物有關，黑熊嗅覺靈敏，就算食物埋在土裡也會被挖出來，呼籲山友務必將食物、廚餘、垃圾帶下山，不要將廚餘掩埋於土中或遺留在山上。

日前有山友在臉書社團《登山訊息通報站》分享拉庫音溪山屋遭黑熊入侵的照片，山屋內物品凌亂散落，地墊上留有熊掌印，而大坨大坨的熊便更是隨處可見。

山友高靖捷在臉書詳述「遇熊記」，表示9月9日15時45分抵達拉庫音溪山屋時，遇見早一步抵達山屋的山友張大哥。張大哥說中午要進山屋時，發現熊在山屋裡，熊看到他便追著他衝出來，他馬上跑到山屋旁躲起來，但熊隨即跑進森林裡。

晚上9時，黑熊不停搔刮、拍打山屋大門，發出巨大聲響，眾人用山屋的兩把梯子堵住大門，堵上後過一會兒熊再度離開，並在不遠的森林裡發出低吼的叫聲，整個山屋都聽得一清二楚

玉山國家公園管理處表示，台灣黑熊的活動範圍可能超過上百平方公里，而且玉山國家公園是目前黑熊熊況最佳，族群分布最多區域，所以在園區內遇見熊是很正常的事。

但習性機警且隱蔽的黑熊出現在山屋，多半與覓食有關；玉管處提醒，在玉山園區步道健行，請務必遵守以下事項：

一、7-8月黑熊出沒較為頻繁時，請結伴同行，可攜帶熊鈴或可發出噪音、聲響物品，防熊靠近。

二、不帶寵物上山，因為當寵物遇到熊的時候，其叫聲或者牠可能繞著熊追，反而可能造成黑熊去追趕寵物，進而激怒熊移轉目標展開攻擊人。

三、務必於黃昏天黑前盡速離開步道，並將自身剩餘的食物、廚餘帶下山。

(中時電子報)