新北市中和區景安路222巷內某公寓18日晚間10時許驚傳火警，釀成1對母女命危送醫。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市中和區景安路222巷內某公寓18日晚間10時許驚傳火警，釀成1對母女命危送醫。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市中和區景安路222巷內某公寓18日晚間10時許驚傳火警，釀成1對母女命危送醫，92歲許姓老婦急救後宣告不治，53歲女兒仍在加護病房觀察中，消防人員接觸老婦時，她已全身僵硬、口鼻又無明顯的嗆傷跡象，懷疑火警前就死亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。

該棟公寓為5層樓建物，火舌從3樓竄出，警消獲報抵達時已全面燃燒，連破2道門後救出一對母女，老婦救出時已無呼吸心跳，53歲女兒則意識模糊，老婦經急救後於今（19日）凌晨0時許宣告不治，女兒則仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境。

警消表示，起火處為3樓客廳，抵達時火勢已經全面燃燒，火勢於晚間11時13分控制住，11時18分將火勢撲滅，燃燒面積約15平方公尺，連續破壞2道門後將母女救出，詳細起火原因待進一步釐清，由於火勢迅速，不排除人為縱火。

另外，消防人員接觸老婦時發現她全身僵硬、口鼻並無明顯濃煙嗆傷跡象，懷疑火警發生前就已死亡，但由於老婦年事已高，詳細死因待警方進一步釐清。

據悉，老婦都由女兒負責照料，鄰居偶而會看見女兒推著輪椅帶母親前往附近理髮廳洗頭。鄰居向警方表示，當時好像有聽到爭吵聲，沒過多久就發生火警。

「爭吵聲後」公寓竄火 母女受困救出1死1傷

(中時 )