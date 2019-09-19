高雄直播主糾紛頻傳暴力 警署：決不寬貸 10:582019/09/19 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對高雄市近日因直播主糾紛，接連發生寵物店砸店、街頭聚眾鬥毆、䦕槍等事件，雙方相互尋仇報復，導致民眾擔心治安惡化，警政署長陳家欽特別重視此狀況，要求高雄市政府警察局相關主管痛加檢討，並指派刑事局長黃明昭立即南下召開專案會議，全力偵辦查緝。 警政署強調，有決心嚴正執法，展現公權力，以確保民眾安居樂業。 (中時 ) #糾紛 #高雄市 #民眾 #直播 #刑事 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳菊暗諷韓國瑜滿意度 被網友一句話反嗆 11:122019/09/15 政治 高市鳥松區新時代綜合式長照機構揭牌 18:552019/09/15 生活 傷後首直播 網紅苦籌醫療及律師費 04:102019/09/16 地方新聞 曾勒索李秉憲50億 女偶像改當直播主現月狂賺1億多！ 17:032019/09/16 娛樂 這個總統真封建 04:102019/09/17 時論廣場 吳敦義、國民黨臉書聲援韓市府查「大港開唱」 17:432019/09/18 政治 保證韓不請假拚選舉？王淺秋反擊這句 引爆論戰 17:442019/09/18 政治 富旺 加碼2億元高雄購地 21:262019/09/18 財經 RUN FOR FUTURE公益路跑 結餘款全捐高市偏鄉學校 04:102019/09/19 投資理財 罕見！高雄治安風暴 刑事局長親自南下坐鎮 08:522019/09/19 社會 社會熱門新聞 罕見！高雄治安風暴 刑事局長親自南下坐鎮 - 社會 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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