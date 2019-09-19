針對高雄市近日因直播主糾紛，接連發生寵物店砸店、街頭聚眾鬥毆、䦕槍等事件，雙方相互尋仇報復，導致民眾擔心治安惡化，警政署長陳家欽特別重視此狀況，要求高雄市政府警察局相關主管痛加檢討，並指派刑事局長黃明昭立即南下召開專案會議，全力偵辦查緝。

警政署強調，有決心嚴正執法，展現公權力，以確保民眾安居樂業。

(中時 )