為了因應美國聯準會降息，香港金融管理局19日宣佈，下調基本利率25個基點至2.25％。對此，金管局總裁陳德霖表示，美國聯準會過去升息香港並沒有完全跟隨，港元利息實際仍較美元利息低，所以這次美國降息未必會對香港利息有直接影響。

香港自6月爆發反送中衝突後，數月以來的抗議活動已引發當地投資者消費者不安，且香港宏觀經濟數據急據減弱，顯示香港正面臨經濟衰退風險。

路透報導，陳德霖表示，在聯繫匯率制度下，港元利息長遠會貼近美息，但過去美國聯準會升息，香港銀行並沒有完全跟隨，升息的速度及幅度均比較慢。而美聯儲8月降息，香港銀行亦未有跟隨降息，因港元利息實際仍低過美元利息。「香港利息水平仍不高，相對本地通脹，目前利率為2％左右」。

此外，香港財政司司長陳茂波接受大陸環球時報專訪時表示，受中美貿易戰及本港反修例運動雙重打擊下，預期香港經濟在第三季可能出現負增長，並會技術上進入衰退階段。

(工商 )