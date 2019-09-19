南韓民意調查機構Realmeter今天發布調查指出，受任命曹國為法務部長拖累，南韓總統文在寅的施政支持率跌至43.8%，聲望跌至任內新低。

南韓聯合新聞通訊社指出，Realmeter受首爾交通廣播公司（TBS）的委託，在16日至18日對南韓全國19歲以上選民共2700人進行民調，獲得上述結果。

調查顯示，43.8%受訪者對文在寅的施政表現給出好評，較上週下降3.4個百分點。這是這個民調機構調查的文在寅施政支持率最低的一次。先前的最低值為44.9%，出現在今年3月第2週。

對施政表現的負評為53%，創下任內最高。好評和負評的差距拉大到9.2個百分點，已在誤差範圍之外（正負2.2個百分點）。持保留意見或沒有回答的比重為3.2%，提高0.4個百分點。

Realmeter分析指出，媒體不斷曝光法務部長曹國的妻子涉嫌偽造文書、女兒以偏門就讀大專院校、侄子經營曹氏一族私募基金並涉嫌挪用公款等家屬案情，拖累了總統聲望。

根據調查，反對任命曹國為法務部長的比例高於支持比例。但在野黨展開的剃髮接力抗議、要求國政調查等力促曹國下台鬥爭同樣不得人心。

另外，各黨支持率方面，呈現進步黨派下滑、保守黨派上升的態勢。具體來看，執政黨共同民主黨的支持率為38.2%，下降1.3個百分點；自由韓國黨的支持率為32.1%，上升2個百分點；正未來黨為6%，提高0.8個百分點；正義黨為5.2%，下降1個百分點。

(中央社)