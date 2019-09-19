外傳台北市長柯文哲正考慮和時力合作，在明年總統大選推出「柯昌配」，他19日沒把話說死，僅說，每天都有這種驚悚消息，這世界上什麼奇怪的事都有，至於是否有意願，柯則回說，再講吧。

鴻海創辦人郭台銘棄選，也聲稱不會在11月透過政黨提名參選，柯文哲今被問到是否也是一樣？他表示，這有標準答案，明天的事情明天再煩惱，媒體問所以不排除？他接著回：「我才不要理你咧。」

時力立委黃國昌在臉書PO文「到了重開機的時刻」，被認為是在與柯文哲日前幫郭台銘想出的口號「台灣重開機」相呼應，柯文哲知情後先是問，怎麼用我的口號。

至於時力拋出想和柯文哲見面拱「柯昌配」，柯文哲說，要見面就來見，不過，面對「柯昌配」，他強調，每天都有這種驚悚消息。外界好奇時力徵召自己的人當副手好像怪怪的，柯文哲說，這世界上什麼奇怪的事都有，有沒有意願就再講吧。

不過，時力若要和柯文哲合作，雙方因兩岸路線不同恐會卡關，柯文哲解釋，台灣的主體性、台灣的優越性跟台灣民主自由，這大家都一樣阿，我們只是常常嘴巴講的話不一樣，其實內容都是堅持台灣主體性，有什麼不一樣？

＃柯文哲 ＃黃國昌 ＃時代力量

(中時 )