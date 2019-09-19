《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日搶先爆料，聯盟已經批准湖人針對考辛斯(前十字韌帶撕裂)提出的175萬美元傷病特例，目前湖人可以選擇簽下「甜瓜」安森尼、克勞佛等自由球員，或是等待灰熊釋出伊戈達拉，然後趕緊搶人！

今夏選擇從勇士跳槽湖人的考辛斯，卻在練球時不慎造成左膝前十字韌帶撕裂重傷，預計新球季提前報銷，由於他跟湖人簽下1年350萬美元，所以湖人可以申請一半的175萬美元傷病特例，如今得到聯盟批准，接著就看湖人如何取捨。

由於考辛斯的中鋒空缺，湖人已經提前找來「魔獸」霍華填補，陣容大致上幾乎沒有漏洞，到底還要不要補人？恐怕將讓湖人總管佩林卡傷透腦筋，不過湖人高層假如願用這個175萬美元傷病特例簽下安森尼，或許能讓詹姆斯龍心大悅。

畢竟當前仍在謠傳，包含杜蘭特、厄文在內的不少籃網球員，正在推動籃網高層簽下安森尼，畢竟杜蘭特新球季報銷，威爾森錢德勒因為涉及違反禁藥條款禁賽25場，庫魯茲也因涉嫌毆打女友，籃網確實需要像安森尼這種即戰力前鋒。

(中時電子報)