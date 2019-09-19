桃猿轉賣樂天記者會現場直播。

中職冠軍隊Lamigo桃猿7月宣布啟動轉賣程序，日媒報導樂天集團可望以以11億日圓（近新台幣3.2億）入主，成為中職第一支外資球隊。桃猿領隊劉玠廷今天上午11時將與樂天亞洲總部營運長渡邊崇、樂天金鷲隊球場本部長川田喜、中職會長吳志揚一同召開記者會。吳志揚也在記者會一開始就宣布：「桃猿轉賣樂天。」

桃猿領隊劉玠廷宣布，母集團LaNew已和樂天球團達成節協議，100%轉賣給樂天企業，兩邊在啟動轉賣程序後很快取得聯繫，樂天的營業理念與桃猿不謀而合，過程非常順利。同時宣布未來樂天將繼續留在桃園，並希望能永續經營，同時球隊及球場行政人員，都會收到樂天集團的留用，不會受到轉賣影響。

★轉賣背景報導

日本《產經體育》披露樂天有意藉買下桃猿，作為開拓台灣電子商務與網路銀行的據點。報導指出，桃猿是台灣的人氣強隊，但母企業是製鞋公司，無法支撐營運職業棒球隊的龐大花費，球隊規模擴大不易，才想找企業接手。

桃猿近7年內5度奪下中職總冠軍，但6月底贏得上半季冠軍後，劉玠廷於7月3日召開記者會，表示「中小企業經營中職球隊的時代已過」，宣布開啟轉賣程序。

消息傳出後，曾傳出新光集團有意接手，後來澄清雙方只是廣告合作關係，除此之外還傳冠德科技、麗寶建設等可能企業，一度傳出有企業開價5.88億收購，不過都沒有後續。

(中時電子報)