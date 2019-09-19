阿桃全權負責民宿經營管理工作。（桃園專勤隊提供／甘嘉雯傳真）

阿桃扮演消防管理人角色，手機裡面還有相關影片，要給消防單位檢查。（桃園專勤隊提供／甘嘉雯傳真）

桃園市復興 區上巴陵地區某知名民宿疑似僱用越南籍失聯移工非法工作，移民署人員喬裝入山住宿、經多次派員入 山查訪後發現該民宿邱姓業者除違法聘用失聯移工外，竟將民宿經營管理工 作全權委由越南籍失聯移工「阿桃」打理，16日收網，當場查獲越南籍失聯移工阿桃。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊接獲檢舉情資，隊長荊少安表示，36 歲越南籍移工阿桃2016年來台，原在邱姓僱主家從事監護工，不過她所照顧的人員因故死亡，應該返回越南的她卻到處藏匿

打工，今年6月原雇主山上的民宿有缺人，因此上山管理。

阿桃中文流利，儼然以民宿主人自居，除呼朋引伴於 民宿招待越南籍同鄉外，甚至自行對外招攬房客，包辦房務清潔、園區造 景及餐飲炊事等民宿管理工作。

移民署專勤人員與勞動局人員多次查訪都吃的閉門羹，最後16日喬裝成上山住宿客，阿桃才熱情的招呼，開門介紹房型、環境、房間價格等等，不過到移民署人員表明身分，立刻矢口否認在此打工。

專勤隊人員調查發現，阿桃手機裡面竟然有消防檢查的各種影片，詢問之下，她坦承為配合消防單位要求，符合消防演練規定，甚至扮演消防管理人角色，自製滅火器材使用、逃生路線演練及火警通報等自衛消防演練畫面備用。

阿桃指出，受僱於業者月薪約有3萬元，不過邱姓業者卻矢口否認，表示阿桃山上所有的經營錢財都拿走，並沒有付她半毛錢。

全案調查後，阿桃依移民法將遣返回越南，而邱姓雇主依違反就業服務法移請桃園市政府裁處。

(中時 )