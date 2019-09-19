網紅名店「Thai J泰式料理」新品牌『Thai J 鍋物』紅黑白的配色裝潢，搭配歐式古典彩色水晶宮廷吊燈，鮮艷花卉叢林佈置，呈現奢華時尚的用餐環境。（Thai J 鍋物提供／台中馮惠宜傳真）

馮惠宜／台中報導

台中的餐飲創意真是領先全台，天氣轉涼，多家新鍋物陸續開幕，在麻辣、昆布和酸白鍋外，今年市場百家爭鳴，有業者端出功夫湯底：胡椒豬肚湯、法式蝦湯、當歸鮮魚奶湯，也有主打泰式火鍋的新店家推出竹笙椰子雞鍋、白蘭地XO鍋。

網紅名店「Thai J泰式料理」新品牌『Thai J 鍋物』全球首家概念店插旗台中大墩食衣廣場，特別以紅黑白的配色裝潢，搭配歐式古典彩色水晶宮廷吊燈，鮮艷花卉叢林佈置，呈現奢華時尚的鍋物環境。

『Thai J 鍋物』主推三種四味鍋物，包括「胡椒豬肚雞鍋」、竹笙椰子雞鍋，另一款「法泰鴛鴦鍋」用「白蘭地XO鍋」搭配泰國國湯「冬蔭酸辣鍋」，每一湯底各有不同的滋味，希望做出市場區隔。

而位於大魯閣新時代購物中心11樓的「天圓地方職人鍋物」是台中在地知名海鮮婚宴館新天地第三代 歐孟翰自創品牌鍋物，以主打七種功夫湯品、頂級日本和牛、龍蝦海鮮分享餐，以及「饗食吧」CP值超高的澎派菜色，吸引消費者。

為了呈現專業頂級的「天圓地方職人鍋物」品牌，業者特別延請星級飯店主廚坐鎮，研發出「日式豚骨濃湯」、「昆布雞湯」、「松露菌菇湯」、「胡椒豬肚湯」、「麻辣湯」、「法式蝦湯」、「當歸鮮魚奶湯」等七種功夫湯頭，堅持不用半成品，採用原食材，費多道工續、歷經8個小時慢火熬煮，為了帶給大家「熬」出真功夫的好湯頭。

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