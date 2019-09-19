凶嫌殺妻後割腕輕生，警消趕抵幫他止血。（翻攝影片／蔡依珍桃園傳真）

55歲詹姓無業男子，不滿簡姓空姐妻要離婚、又要他搬出蘆竹豪宅，今年1月6日酒後以左手臂活活勒斃髮妻，並試圖以牛排刀輕生，再打給友人稱：「幫我處理後事」，詹犯後坦承失手殺了枕邊人，桃園地院依家暴殺人罪判處15年，詹並未到場聽判。

詹姓男子和簡姓空姐結縭近20年，原在桃園鬧區開設眼鏡行，卻因經營不善關門，閒賦在家喝酒買醉，常因經濟問題和妻子發生爭執，甚至對妻子出言不遜，夫妻倆感情生變，簡女不堪丈夫言語暴力，萌生離婚念頭，去年7月在阿姨和姨丈協調下，雙方達成5項協議，包括不可使用言語或肢體暴力、禁飲酒、補助家庭開支等。

詹男一度想改進，進入保全公司任職，卻不到2個月就放棄，再度埋首酒中，簡女忍無可忍，去年12月26日雙方簽下分居協議書，先分開1年半，並限詹男1個月內搬出房子。

不願離婚的詹男，今年1月6日一早再度和妻子溝通，但簡妻心意已決，雙方發生激烈衝突，詹男一氣之下，竟在客廳以左手臂環扣髮妻脖子3至5分鐘，直到她從激烈反抗到失去意識才鬆手，見驟下大禍，詹男以牛排刀割腕試圖輕生，再打給友人稱：「幫我處理後事」，友人連忙趕到詹宅，壓制不斷揚言要自我了結的詹男後報警，但簡女緊急送醫仍因頸部和呼吸道受外力壓迫窒息死亡。

(中時 )