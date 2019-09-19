巴西聖保羅(São Paulo)一位有孕新娘名叫潔西卡(Jessica Guedes)，當她在前往禮堂途中竟突然病倒，送醫之後醫院判斷潔西卡已腦死。當時潔西卡身懷六甲，別無他法之下只好進行剖腹產將孩子救出。

據《鏡報》報導，當潔西卡向家人們抱怨自己頭暈、脖子疼痛時，大家都以為她只是婚前焦慮或緊張而已。卻不想這聲抱怨正是死亡前的警訊。家人們完全沒想過潔西卡有子癲前症(pre-eclampsia，妊娠高血壓的一種。)因為這個疏忽使潔西卡錯失了黃金救治期也奪走了她性命和為人母的機會。

潔西卡的丈夫描述了當時的情況，當他被告知他的妻子昏倒在禮車時，他飛快的打開車門並對著愛妻說：「寶貝，我在這裡。」潔西卡則告訴丈夫，她一切都好就是脖子疼痛難耐。她擁有7年消防隊經驗的丈夫在那一刻化身成了救護人員，同時也向現場的賓客求救。可惜在潔西卡被送醫後，醫生判斷潔西卡因為中風已經腦死，他們只能決定將潔西卡肚子裡29周的小生命救出。不幸的是，潔西卡也在術後死亡。

婚禮記錄當中，能看見潔西卡穿上潔白的婚紗笑的一臉嬌羞幸福，這卻也是潔西卡生前最後留下的影像。她驟然離世，徒留下失魂落魄的丈夫一人獨自品嘗愛妻死亡的痛苦與女兒出生的喜悅。這位悲喜交加的新郎勇敢的說，即使痛苦仍會存留，但他也會剛強的面對逆境。

(中時電子報)