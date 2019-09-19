住在新莊區民安西路上某公寓的49歲吳姓男子，為阻止外來機車停放住家門口騎樓，竟假冒警方張貼告示單，上頭還附有某員警名片，並稱非住戶不得停放，要車主「靜候警政機關通知到案說明」，對此警方表示，該路段非公告機車退出騎樓路段，且該名員警早已退休，與吳男無任何關係，已將其依刑法偽造文書及冒充公務員服章官銜罪函送偵辦。

昨(18日)有網友在臉書社團「新莊、泰山吃喝玩樂非知不可」PO文指出，只是去吃個早餐，機車就被貼告示單，寫著「非本棟XXX與XXX號住戶，勿將機車停在本騎樓空間」、「員警已列管調查，請靜候警政機關通知到案說明」等字句，上面還印有新莊分局光華派出所巡佐的名片，嚇得他直呼「有很嚴重嗎？」，

貼文一出也引起網友熱烈討論，有人認為「停騎樓就是違法的，不管是哪一棟住戶停的」，也有人說，「與家人去那吃早餐也被貼過，應該是員警住在那」；不過也有網友質疑，是否真為警方張貼，「這樣張貼合法嗎？」

對此新莊分局今(19日)召開記者會說明，告示單非警方張貼，名片上員警更早在5年前退休，與吳男也沒任何關係，且該路段並非新北市政府公告機車退出騎樓路段。

新莊分局表示，經查證後，為附近住戶冒用員警名義張貼，已將吳男帶回偵訊，將依刑法偽造文書及冒充公務員服章官銜罪嫌函送偵辦。

(中時 )