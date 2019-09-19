大陸互聯網巨頭騰訊19日傳向大陸教育初創企業VIPKID投資1.5億美元。對於該融資消息，VIPKID方面表示不予置評。

36氪引述外媒報導，騰訊此前已經答應執行這筆投資計劃。VIPKID方面也希望此輪融資可以使其市值達到45億美元。

然而，大陸不久前推出「關於規範校外線上培訓的實施意見」影響了騰訊的投資意向。意見指出，大陸對外籍教師的教學資質做出了明確要求，而VIPKID的課程主要是北美外籍教師在線上教學。

此外，大陸也首次對在線教育進行明確規範，不僅是教師資質，還有教學時長、課程預收費等等，隨著首個在線教育監管文件的出台，在線教育企業也進行入了新一輪的調整期。

但就VIPKID而言，在1.5億美元融資之前，VIPKID還有其他的融資傳聞。今年1月， VIPKID正以60億美元的估值尋求4～5億美元的新一輪融資，當時VIPKID對該消息表示不予置評。如今大半年的時間過去了，VIPKID的融資至今仍未有下文。

(工商 )