林佳新拜會 紅派大老張清堂說4個字 11:182019/09/19 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林佳新前往議長服務處拜會尋求支持。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「最強菜農」林佳新日前表態要參選台中市立委第一選區，近日來馬不停蹄走訪基層，19日上午拜訪紅派大老、前議長張清堂，張說「拚就對了！」林表示，希望尋求地方大老支持，全力以赴。 林佳新上午在國民黨市黨部主委顏文正陪同下，前往清水拜會紅派大老張清堂，他說，希望尋求前議長張清堂的支持及協助，他才有進一步的能量。張清堂表示，「這一區不好選，拚就對了！」 在短暫拜會半小時後，顏文正與林佳新隨即離開，繼續前往第一選區拜訪其他地方人士。 (中時 ) #張清堂 #大老 #拜會 #議長 #選區 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾小平擬參選新北第一選區立委 04:102019/09/15 地方新聞 《天下》滿意度墊底 深綠選區里長替韓抱不平 15:092019/09/15 政治 名嘴：國民黨31位大老勸郭 有一件事很蹊蹺 19:492019/09/15 政治 綠委恐被韓流沖倒？蔡英文高雄拜廟藏巨大隱憂 07:592019/09/16 政治 莊競程戰艱困選區 畫家以曙光明志 12:352019/09/16 政治 美深陷債市泡沫 政壇大老：經濟慘況還在後頭 00:012019/09/18 財經 郭董挺韓恐因這事告吹 郝龍斌認了是個錯誤 00:022019/09/18 政治 郭幕僚爆藍大老曾提「韓下郭上」 拒透露是誰 10:122019/09/18 政治 中市1、3選區未確定人選 曾永權：會強棒出擊 13:352019/09/18 政治 郭在意藍營31大老聲明 柯P驚爆：15人曾勸進郭 23:212019/09/18 政治 政治熱門新聞 蔡論文若被發現... 黃暐瀚：恐重大衝擊總統選情 - 政治 韓朱配內幕 網驚韓國瑜在下好大一步棋？ - 政治 小英論文今年才登錄？總統府說話了 - 政治 - 工商 彭文正爆蔡英文學術證據正在消失？ 網：快破案了 - 政治 郭退選消息提前走漏 他爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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