「最強菜農」林佳新日前表態要參選台中市立委第一選區，近日來馬不停蹄走訪基層，19日上午拜訪紅派大老、前議長張清堂，張說「拚就對了！」林表示，希望尋求地方大老支持，全力以赴。

林佳新上午在國民黨市黨部主委顏文正陪同下，前往清水拜會紅派大老張清堂，他說，希望尋求前議長張清堂的支持及協助，他才有進一步的能量。張清堂表示，「這一區不好選，拚就對了！」

在短暫拜會半小時後，顏文正與林佳新隨即離開，繼續前往第一選區拜訪其他地方人士。

(中時 )