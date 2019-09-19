新北市中和警分局偵查隊長廖武郎說明案情。（葉書宏攝）

30歲鄭姓男子18日晚間11時許，在新北市中和區景新街某KTV歡唱，前往另一間包廂想要認識其他女生，豈料，包廂內的31歲周姓男子及31歲劉姓女子當場質疑「你是誰？」鄭男惱羞成怒持酒瓶砸向對方，進一步演變雙方互毆，3人送傷送醫，由於雙方堅持提告，警訊後依傷害罪法辦。

據悉，鄭男與友人前往中和區景新街某KTV飲酒歡唱，在走廊與另一間包廂不認識的女子攀談後，便想進入包廂進一步認識。豈料，鄭男進入包廂後，被包廂內的周男、劉女當場質疑「你是誰？」為何隨便進入別人包廂。

鄭男一怒之下當場持酒瓶砸向對方，造成周、劉兩人頭破血流，進一步演變成鄭男、周男互毆，鄭男手指也因此被劃傷。

中和警分局獲報抵達，先將3人送醫包紮，所幸送醫後均無生命危險。由於雙方堅持提告，警訊後依傷害罪將鄭、周依傷害罪法辦。

新北市中和區景新街某KTV驚傳打架互毆。（翻攝影片／葉書宏新北傳真）

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(中時 )