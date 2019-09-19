鴻海創辦人郭台銘在17日最後登記獨立參選的前一天深夜11點多，發出聲明宣布退選，為政壇投下一顆巨大震撼彈！首當其衝就是台北市長柯文哲，郭的退選，打亂柯文哲的布局，接下來柯要如何走，有媒體直言，柯只剩一條路，柯宋配，但從客觀條件來看，除非事前保密到家，否則一但消息走漏，就很有可能見光死。所以柯文哲剩下可以走的路就是拚立院三黨不過半。

據港媒《中評網》報導，在郭台銘退選後，柯文哲的未來，似乎只剩下兩條路，一是拚三黨不過半，另一條就是與親民黨和時代力量合作，以政黨推薦方式參選。不過，柯要與親民黨主席宋楚瑜合作，也不是容易的事，除了因為柯組黨時，沒事先知會宋造成雙方芥蒂外，若柯披橘袍參戰，除非事前保密到家，否則一但消息走漏，就很有可能見光死。另以柯文哲和時代力量關係，柯也知時代力量不太可能會推薦他，顯然親民黨與時力的大選門票，柯文哲很難簡單地拿到手。

柯文哲剩下可以走的路就是拚立院三黨不過半，放眼柯的政治未來，柯也只能以政黨來延續自己的政治生命，只要柯的民眾黨能取得關鍵少數席次，屆時藍綠要通過法案都需尋求民眾黨的合作，柯自然又躍上全台最大尾的寶座。

(中時電子報)