網友回哪些工作不怕中年失業，蔡英文中箭。（圖／摘自PTT）

網友詢問哪些工作不怕中年失業，引起熱烈討論。（圖／摘自PTT）

這年頭工作難找，尤其中年失業最令人害怕，有網友以「哪些工作不怕中年失業？」為題，在PTT上發文詢問，掀起網友熱烈議論。結果有三種職業被公認最不怕中年失業，有趣的是蔡英文總統又躺槍，有網友回「去找蔡英文求救阿」，還有人嗆「蔡英文親信啊！可以去各種酬庸單位」。

原PO在PTT發文指出，他的小舅是交大機械系畢業，在前公司是主管職，但半年前因為中美貿易戰被公司裁員，目前49歲，近半年來投科技業工作都只被「已讀」，不論是設備或作業員等都完全沒下文，沒想到中年失業這麼可怕，因此想詢問「哪些工作不怕失業、永遠都會有工作做的？」

發文一出引起網友熱烈討論，不少網友紛紛留言「鹹酥雞老闆阿，哪一個不是中年大叔」、「富二代啊」、「保全啊」、「保全啊，缺的要死」，也有人推「熊貓外送員」；有趣的是蔡英文頻頻被點名，有網友回「去找菜菸文求救阿」，還有人嗆「蔡英文親信啊，可以去各種酬庸單位」。

(中時電子報)