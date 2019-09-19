艦隊分署今日上午接獲國搜中心通報，外國籍貨輪「JI SHUN」不明原因傾斜下沉

船上共13名船員(已由空勤總隊吊掛2名，11名船員待援)。目前艦隊分署已派遣北機隊桃園艦趕往現場並於富貴角外海40海浬處，與空軍海鷗直升機將船員全救起。

(中時電子報)