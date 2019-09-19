外國籍貨輪傾斜下沉 兩軍聯合救11船員 11:212019/09/19 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園艦(圖/取自海巡署艦隊分署FB) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 艦隊分署今日上午接獲國搜中心通報，外國籍貨輪「JI SHUN」不明原因傾斜下沉 船上共13名船員(已由空勤總隊吊掛2名，11名船員待援)。目前艦隊分署已派遣北機隊桃園艦趕往現場並於富貴角外海40海浬處，與空軍海鷗直升機將船員全救起。 (中時電子報) #船員 #國籍 #艦隊 #11 #貨輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 神腦舉辦iPhone11系列舊換新 最高折2萬1千元 17:242019/09/16 財經 想買iPhone 11又想省荷包 全球這裡買最便宜 17:302019/09/16 科技 《美股》iPhone 11需求意外好，蘋果逆勢收漲0.53％ 09:432019/09/17 財經 貿易戰傷不了蘋果？iPhone 11成陸最夯預購機種 10:062019/09/17 財經 《電腦設備》iPhone 11銷售優預期，和碩獲外資加碼 11:422019/09/17 財經 全國電AppleShop門市首賣iPhone 11 12:342019/09/17 財經 比元祖愛瘋重66％ 蘋果有史以來最重的手機是它 00:012019/09/18 財經 台積電神助攻搭上三眼怪 蘋果能力拚三星、華為？ 00:052019/09/18 財經 該換iPhone 11嗎？各大外媒評比曝光 16:052019/09/18 財經 高雄地政局標售土地 脫標率達83％ 16:322019/09/18 財經 社會熱門新聞 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ - 社會 罕見！高雄治安風暴 刑事局長親自南下坐鎮 - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 連千毅倉庫再遭10車包圍衝撞 警鳴槍逮1人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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