環團籲蘇韓聯手觀興達 別讓高雄媽媽北漂 13:072019/09/19 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左）指空汙造成胎兒染色體端粒長度縮短；右為國民黨立委陳宜民。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃19日指出，南台灣空汙嚴重，可能傷及胎兒染色體端粒，造成癌症、心臟病、認知能力下降及早衰等病症，老舊的興達燃煤電廠是禍首，呼籲行政院長蘇貞昌與高雄市長韓國瑜聯手除惡關閉，別讓高雄媽媽為了胎兒健康「北漂」。 (中時 ) #高雄 #胎兒 #北漂 #健康 #媽媽 也許您會感興趣 推薦閱讀 親子廁所設計超尷尬 媽如廁險曝光 12:292019/09/15 日常 高雄MICE產業今年會議場次可望再創高峰 16:442019/09/16 財經 小英稱高雄被陳菊帶大 謝寒冰怒：居然有臉說 16:472019/09/16 政治 蔡英文比喻高雄是被騙走的小孩 扁：羞辱高雄人 20:362019/09/16 政治 高雄MICE產業 今年會議場次拚新高 04:102019/09/17 產業．科技 老人肌肉流失 胎兒易患心臟病 04:102019/09/17 生活新聞 小英情緒勒索高雄人 04:102019/09/17 時論廣場 北漂媽媽駁倒戈 韓粉再度崩潰：別出來害人 18:222019/09/17 生活 蘭蔻攜手家扶基金會 為單親媽媽開設彩妝課 21:202019/09/17 美妝 高雄亞灣區5大策略產業 中央投入71.24億助攻 15:212019/09/18 財經 生活熱門新聞 柯南真人版！少女返家急奔廁所離奇暴斃 死因太可怕 - 生活 拜天公廟遭當面嗆白賊、落跑市長 韓國瑜回這4句 - 生活 上任1天郭突不選 主播界梁詠琪回應了 - 生活 準颱塔巴模擬路徑圖曝光 專家：強度恐增加 - 生活 下體飄臭味...9成女性都做錯！醫曝尿完這樣擦才對 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。