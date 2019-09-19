台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃19日指出，南台灣空汙嚴重，可能傷及胎兒染色體端粒，造成癌症、心臟病、認知能力下降及早衰等病症，老舊的興達燃煤電廠是禍首，呼籲行政院長蘇貞昌與高雄市長韓國瑜聯手除惡關閉，別讓高雄媽媽為了胎兒健康「北漂」。

(中時 )