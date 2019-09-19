國民黨總統提名人韓國瑜和鴻海集團創辦人郭台銘自7月黨內初選結束後，仍鏖戰2個月。到9月16日郭宣布退選才停戰。資深媒體人李艷秋就表示，「繼續吵吧！繼續鬥吧！繼續你死我活吧！」「有這樣的在野黨，這是台灣的宿命，怨不得人」。

郭台銘日前宣布不選後，似乎國民黨心中的大石頭也隨之落下。紛紛大讚郭台銘有企業家高度，盼郭台銘能支持國民黨大選，讓藍營2020重返執政。

李艷秋今在臉書PO文，就在藍營韓郭兩方人馬大戰的同時，蔡政府的執政漏風無人聞問，在這段期間，光是司法這一塊，就發生法務部長為醫院漏税向檢查官「轉陳情」、法務部次長為好友高鐵上丟的三百萬撇清洗錢疑慮、職掌公務員最高懲處的公懲會委員長，為案件當事人提供法律意見，行為不當被免職，監察院還要調查他申報財產不實。

她強調，連施明德也喊冤，説他碰到的法官擺明是墨綠，叫他和解，不然一定判輸，正義的最後防線綠化嚴重，儼然另一個東廠，不知還有多少不可聞問的事正在發生，嚴重摧毀人權民主自由。

對於郭韓內鬥。李艷秋也痛心說，「你們繼續吵吧！繼續鬥吧！繼續你死我活吧！有這樣的在野黨，蔡英文理應繼續執政，這是台灣的宿命，怨不得人」。

(中時電子報)