歸仁警分局與刑事警察局偵破詐騙集團涉及以納骨塔位投資吸金詐騙。（歸仁警分局提供，曹婷婷傳真）

歸仁警分局與刑事警察局偵破詐騙集團涉及以納骨塔位投資吸金詐騙，該詐騙集團以「塔位仲介」名義，亂槍打鳥撥打電話向被害人行騙，並由集團成員扮演「塔位仲介人員」、「買家」或「葬儀社老闆」等不同角色共同行騙，專案小組歷經數月埋伏跟監，追查出楊嫌等人行蹤，分別前往高雄苓雅區自強三路公司據點及藏匿處所逮回楊嫌等4人，並查扣贓證物一批，目前清查8名被害人損失逾500萬元，警方將持續清查被害人，並追查其他成員到案。

歸仁警分局與刑事警察局今年3月共同偵破一起涉嫌詐欺、銀行法案件，經媒體大幅報導後，有民眾發現家人遭其他詐欺集團成員以相同手法行騙，向台南地檢署陳情，歸仁分局與刑事警察局南部打擊犯罪中心偵八大隊、高雄市政府刑事警察大隊、高雄憲兵隊共同組成專案小組，全力查緝。

警方指出，楊嫌等4人均坦承犯行不諱，供稱以塔位仲介公司名義從事吸金、詐欺犯行，詢問後，將楊嫌等4人以詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌先行解送台南地檢署並建請聲押。

警方呼籲，該詐騙集團全台詐騙透透，以納骨塔位投資吸金，估計應有更多人受害，提醒民眾接到投資詐騙電話，應提高警覺，天下沒有白吃的午餐，若遇有疑似詐騙情境時，可立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線或「110」求證，以免別上當受騙。

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防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )