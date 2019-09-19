加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天為他2001年將臉塗黑扮成阿拉丁參加變裝舞會的行為道歉。加拿大聯邦大選不到5週即將登場，這張照片可能重挫杜魯道連任機會。

路透社報導，這張照片被美國「時代雜誌」（Time）刊出後，杜魯道在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）省會哈利法克斯（Halifax）的競選專機上告訴記者：「我當時應該更懂事些，但我沒有，我做了這件事，我深感抱歉。」

美國「時代雜誌」今天報導，向來積極推動多元文化，讓多元文化主義整合為加拿大國家認同一部分的杜魯道，18年前在一所學校任職時，曾塗了一臉黑妝參加學校派對。

時代雜誌稱，2001年、當年29歲的杜魯道參加「阿拉伯之夜」（Arabian Nights）晚會時，身穿長袍並包著頭巾出席，還將臉部、頸部與手部塗黑。

時代雜誌報導說，這張照片刊在西點格雷學校（West Point Grey Academy）2000-2001學年的畢業紀念冊中，杜魯道當時在這所私立學校任教。

時代雜誌引述自由黨（Liberal Party）媒體關係部發言人埃斯特拉瓦思（Zita Astravas）的一段話，證實照片中的人物就是杜魯道，說當時「學校舉辦年度晚宴，變裝主題是『阿拉伯之夜』。」

埃斯特拉瓦思表示，杜魯道當時跟著朋友與同事參加晚會，把自己扮成阿拉丁。

加拿大聯邦選舉競選活動進入第一週，杜魯道所屬的自由黨選情與謝爾（Andrew Scheer）領導的保守黨（Conservatives）陷入膠著，現年47歲的杜魯道已經因為道德瑕疵等爭議，被叮得滿頭包。

他的政府今年年初傳出政治干預司法醜聞，被控介入建築業巨頭拉瓦稜（SNC-Lavalin）詐欺涉賄案，讓他的形象受挫，連任之路也面臨嚴峻挑戰。

(中央社)