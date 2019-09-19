(11:45更新，補充比賽最後戰果)2019中國羽球公開賽今天持續熱戰，世界排名第2的寶島一哥周天成，在男單第二輪迎戰世界排名第23的大陸選手黃宇翔，由於這場比賽周天成稍微調整打法，主要採取控球壓制對手，比較少加速攻擊，因此比數上一直有拉鋸，不過周天成關鍵時刻都有佳作，經過52分鐘作戰後，21：19、21：18獲勝晉級8強。

第1局雙方前半段彼此試探、戰況相當膠著，分數上也互相拉鋸、9度戰成平手，周天成好不容易以11：10進入技術暫停休息，首局後半段依然難分高下，周天成雖曾取得2分領先，沒多久就又被追平，也被黃宇翔一波3：0攻勢超前比數，所幸小天很快回敬連得4分並出現局末點，並順利拿下第1局。

第2局戰況和前一局類似，雙方又是多次平手，領先分差也在2分以下，並由黃宇翔先拿下第11分，技術暫停休息回來後，周天成連下3分超車，但黃宇翔隨後又追平，接著雙方又拉鋸了一陣，後段周天成稍微加速，一度領先達全場最多的3分，並維持優勢到比賽結束。

周天成是去年中國公開賽男單4強，昨天在中國公開賽首輪以直落二淘汰泰國選手菲普拉達（Khosit Phetpradab），為尋求保分跨出好的第一步，而周天成今年球季在亞錦賽、新加坡公開賽、印尼公開賽及台北公開賽都是第一輪對上泰國選手，亞錦賽和新加坡賽都以4強坐收，印尼站跟台北站都帶走冠軍，就看這次周天成能否延續之前比賽首輪擊敗泰國選手之後帶來的好運，邁向最終榮耀。

稍早第3球場今天第一場比賽，寶島男雙「麟洋配」王齊麟/李洋無奈以11：21、11：21敗給第5種子的日本組合遠藤大由/渡邊勇大，未能晉級8強，整場比賽歷時34分鐘。

(中時電子報)