大陸安徽合肥一名33歲蘇姓男子，2009年大學畢業後投入工程師行業，工作10年辛苦存了55萬人民幣（約新台幣243萬元），沒想到妻子竟在4年內捐款2萬多次，把丈夫的存款全部捐光。

綜合陸媒報導， 蘇男的妻子早前擔任會計工作，因任職時常常說出「單位有人要害我」，便辭職在家帶小孩，蘇男為了讓妻子安心，把所有薪水、存款都交給妻子保管，2019年蘇男的岳父元宵節心臟病住院向妻子拿手術費，妻子卻回「沒錢了！」。

蘇男追問後才知，妻子從2015年開始就透過微信、支付寶，向公益募捐項目捐款，4年來共捐出20031筆，把他的55萬元(人民幣)全部捐光。

蘇男表示，妻子平時生活節儉，連夏天都捨不得開冷氣，也不會買新衣服，他早前想買一台熱水器給老家的父母使用，還被妻子給拒絕，捐光存款後，帶妻子到醫院檢查，確診患了中度抑鬱症。

蘇男以妻子患抑鬱症、無法自我控制為由，希望受贈單位退回捐款，但因大部分捐款已經執行，最後只拿回約2萬元（人民幣）退款。

(中時電子報)