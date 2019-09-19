民進黨籍新北市議員高敏慧遭檢方指控浮報助理費、利用職務機會詐領財物，檢方聲押獲准，高女不服提抗告，高院認為她涉嫌重大，經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，駁回抗告，將高敏慧羈押禁見確定。

(中時 )