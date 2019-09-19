新北市議員高敏慧涉貪遭羈押禁見 抗告被駁回 11:342019/09/19 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照爿。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍新北市議員高敏慧遭檢方指控浮報助理費、利用職務機會詐領財物，檢方聲押獲准，高女不服提抗告，高院認為她涉嫌重大，經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，駁回抗告，將高敏慧羈押禁見確定。 (中時 ) #高敏 #羈押禁見 #羈押 #市議員 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 行動佛殿環島祈福到新北 捐物資包助弱勢 15:122019/09/15 生活 新北本土屈公病蔓延 累積至10例 16:282019/09/15 社會 新北屈公病再增3例 群聚感染擴大到新莊區 16:472019/09/15 生活 寶可夢訓練師 10／3至10／6新北集合 04:102019/09/16 生活新聞 新北屈公病蔓延 累積10例 04:102019/09/16 地方新聞 內湖擄人案 歹徒遭羈押禁見 09:002019/09/16 社會 新北搜救犬最萌兄妹 光榮退役開放認養 11:082019/09/16 社會 新北青年就業三箭 協助初入職場青年尋職 11:552019/09/16 財經 新北青年就服計畫 6年助2836人就業 12:392019/09/16 生活 韓營三重造勢 新北市政代為執行植草皮 17:582019/09/16 生活 社會熱門新聞 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ - 社會 罕見！高雄治安風暴 刑事局長親自南下坐鎮 - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 連千毅倉庫再遭10車包圍衝撞 警鳴槍逮1人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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