由南韓名導奉俊昊執導、一線影星宋康昊主演的經典強片《殺人回憶》，乃改編自1986年發生的著名懸案「華城連環殺人事件」，該案由10起殺人事件組成，受害者最長的高齡71歲、最小的才13歲，南韓警方耗費20年、投入百萬名警力偵辦，然2006年4月全案皆滿法律追訴期而宣告終結，但警方並未放棄，終於在近日找到新的DNA證據取得重大進展，今早(9/19)京畿南部2部長也是此案調查小組本部長召開記者會，表示比對罪犯資料庫後找到兇手李某，長達33年的懸案正式宣告破案，而當初負責此案的資深員警，離職前寫給兇手的信件內容也被曝光，字句血淚，讓人看了悲憤不已。

華城連環殺人案過了33年，警方終於發現新證據，找到李姓兇嫌，李某如今因1994年犯下的殺人案，被判無期徒刑入獄中，根本近在眼前，據《新浪娛樂》報導，華城連環殺人案再度受到矚目，相關資訊又被挖出討論，其中，《朝鮮日報》曝光了原負責刑警退休離職前，給兇手寫下了一封親筆信，信中員警透露不知兇手為一人還是多人，闡述自己用盡計謀、耗費長久的時間，就為了抓到兇手，見上一面，可惜沒能如願。

員警表示，自己的警察生涯送了數千人進牢房，也因此升官，但是「這又能怎麼樣，我始終沒能逮捕你」，而他退休前夕，又因女大生失蹤案而被調到華城擔任搜查指導，笑嘆這是「不能脫身的惡緣」，寫下這封信的當時，華城連續殺人案前8回的事件已過追訴期，第9回的時效剩一個月，最後一回則是在隔年的4月將期滿，而該員警會在隔年6月份退休，一心想著要逮捕兇嫌，但是「不過我快不能使用手銬了」。

員警回憶當年，表示自己幾個月沒回家，瘋狂想逮住嫌犯，「哪怕忘了老婆生日，卻牢記你每一個犯罪日期與手法」，他的屬下有因過勞倒下的，也有因過度審問嫌疑犯而遭革職的，但兇嫌猶如嘲笑警方般繼續犯案，讓他們感到羞辱，員警推測兇嫌年屆中年，不知他人生如何發展？看了以自己的案子改編的《殺人回憶》了沒？自嘲自己心裡充滿陰霾，根本無法走進戲院觀賞，也常做惡夢，夢到兇嫌遺留下來的殘忍犯罪現場，感嘆得了癌症要切除病灶，然對於要從事上切除兇嫌這樣的社會毒瘤，卻存在公訴時效，「你不覺得奇怪嗎？」。

員警表示如今後輩們處理類似的事件，都會到國立科學搜查研究所，分析DNA樣本，他也打算對華城連鎖殺人事件這麼做，但快沒時間了，然即使公訴期逼近、他也將退休，但仍不放棄，「打算搜捕你直到離任那一天」，也放話即使自己退休了，後輩也會繼承意志繼續追查，力圖破案將之逮捕，員警最後留下一句話給兇嫌，「請務必不要比我早死，我們必定會見面的，對吧？」，親筆信讓人看了相當感慨又憤慨，所幸真的如員警所願，在33年後的今天，找到了兇嫌。

(中時電子報)