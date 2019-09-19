蔡英文總統論文風波不止，旅居英國牛津的徐永泰近期親赴英國倫敦大學政經學院閱覽，發現該論文是2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中，沒有任何考試官的簽字或簽收日期。對此，總統府發言人張惇涵表示，這也證明這本300多頁的博士論文確實存在，並且依照LSE校方相關規定亦可供人公開檢閱。

由於蔡英文論文爭議不斷，徐永泰日前親往申請閱覽蔡英文總統的博士論文，並寫下讀後感在世界日報刊登。

徐永泰首先說明，這個具有爭議性的論文，在2019年6月前在英國倫敦大學政經學院（LSE）裡是不存在的。它在2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中，也是目前在全英國圖書館唯一借閱得到的論文拷貝。

他說，該論文也不可以從英國的政經學院圖書館像圖書一樣地借出來看，只能有條件在LSE圖書館看，而且根據LSE網站上的備註，這份論文是蔡英文提供的個人拷貝於2019年6月建檔，論文的首頁和其他的頁數中，沒有任何考試官的簽字或簽收日期。

至於為什麼LSE可以讓一篇論文在35年後登入圖書館目錄？他說，他沒有答案，圖書管理員也無法回答，有待LSE校方解釋。

對此，張惇涵表示，對於蔡總統學歷的相關質疑，總統府已經多次澄清，也出示過蔡總統的畢業證書以及LSE校方提供的多項文件，LSE校方的官方文件，就是證明蔡總統的學位是真的、論文是真的事實，真的假不了！

他說，「依照校方授予學位的規定，必然是有繳交論文並通過口試，才會授予博士學位」，這應該是common sense，各種無聊的臆測皆屬多餘。而這則報導也剛好證明了：這本300多頁的博士論文確實存在，並且依照LSE校方相關規定亦可供人公開檢閱。

(工商 )