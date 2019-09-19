老天爺似乎特別喜歡帶給「小刺客」艾塞亞湯瑪斯更多苦難！巫師19日官方宣布，艾塞亞湯瑪斯將因接受左手大拇指韌帶撕裂修復手術，預計缺席6到8周，等同宣布他來不及趕上新球季開打，畢竟巫師開幕戰在10月24日對上獨行俠。

「對於艾塞亞湯瑪斯來說，這是一次不幸的挫折，但在我們頂尖醫療團隊的幫助下，我們預計他會完全康復，」巫師總管薛帕德表示，「就算他沒法上場比賽的同時，他會繼續指導我們的年輕後衛，且在訓練營開始時作出積極影響。」

艾塞亞湯瑪斯是在17日球隊例行練球時，不小心造成左手大拇指扭傷，如今開刀過後，代表他不僅缺席即將正式展開的季前訓練營，也可能缺席新球季一段時間，看來他在巫師的全新職業生涯，一起步又遇重大挫折，但這已不新鮮了。

因為艾塞亞湯瑪斯雖在效力塞爾提克期間打出身價，更兩次入選全明星賽、1次年度第二隊，卻在2017年遭逢嚴重臀傷，慘遭塞爾提克丟到騎士，沒多久又被換去湖人，上季雖跟金塊簽約，卻只打了12場例行賽，原因還是傷痛不斷。

(中時電子報)