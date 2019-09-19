公民團體發起台中撐香港的行動，強調以台灣的民主自由支撐香港追求民主自由，不讓香港孤軍奮戰。（盧金足攝）

好民文化行動協會、民間司法改革基金會台中辦公室、好溫度．台灣青年基金會、香港在台學生與台中在地公民團體，19日上午在台中市府廣場號召中台灣民眾響應「929台港大遊行」，宣布遊行日前夕，先在台中市民廣場辦「We：connect 護香港同抗中／牽手撐香港行動」，呼籲民眾穿著黑色上衣一起參加。

活動一開始，由力挺的年輕人演唱《自由的花》，香港學生穿著抗爭裝備，並為中台灣學生綁頭帶，象徵港台同心抗極權，高喊「中台灣挺香港、2829站出來！」

「台中撐香港，九月最後一個周末站出來！」好民文化行動協會副理事長林芳如指出，2019年6月9日，香港百萬人上街反對港府修訂《逃犯條例》草案，這三個月來，香港政府未積極回應民間訴求，更透過警察暴力以違反國際人權標準方式對待和平抗爭的民眾，香港支持民主的前哨站提醒台灣

，只要稍加退讓，下一代可能失去台灣現有的民主自由。

民間司改會辦公室主任蕭逸民強調，違反政治中立，而為當權者服務的司法事例，近年來 層出不窮，聲援香港，就是保衛台灣，希望中部民眾投入29日大遊行，一起展現台灣社會追求自由、民主與法治的決心。

公民團體強調，將於29日下午在立法院旁，共同發起「929台港大遊行－撐港反極權」，展現台港同心撐民主的意志，28日下午4點到6點在台中市民廣場，舉行「We：connect 護香港同抗中／牽手撐香港行動」，活動由全面罷免Total Recall、好民文化行動、台灣公民幹細胞共同發起，民眾可穿著黑色上衣參加。

公民團體表示，台中向來是香港旅客喜愛的城市，香港直飛台中往返的航班多，香港旅客入境台中人數，在外國旅客中名列前茅，台中市10多所大學，港澳生近2000人，台中與香港雙城來往密切，不少民眾更自發到美村路、台灣大道的地下道牆上以便利貼寫上為「香港加油」的心情。

「以台灣的民主自由支撐香港追求民主自由，不讓香港孤軍奮戰！」公民團體強調，台中、香港共生共榮，盼以溫暖跟力量成為有情有義的友善城市。

(中時 )