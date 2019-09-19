苗栗縣18日驚傳有國小2牛級男學童疑似罹患腸病毒死亡，目前雖未確疹，但苗栗縣長徐耀昌19日上午在竹南主持下水道小學堂時公開宣布，將動用第2預備金，購買1407具耳溫計，分發全縣各小學使用，來預防腸病毒的發生及蔓延。

苗栗市一名國小2年紀男學童，因全身紅疹、喉嚨痛及口腔水泡等症狀，於13、14日2天前往地訪診所求診，醫師懷疑感染腸病毒，並在校方通報後要求學校停課7天。

至16日男童病況未好轉，下午更出現發燒、呼吸喘、全身紅疹，家長帶男童前往縣內醫院住院治療，經篩檢發現流感及腸病毒都呈陰性，但經以X光檢查發現疑有肺炎症狀，當晚更出現高燒、冒冷汗、以及嘔吐、抽搐等現象，經緊急轉往台中榮總，但在轉院途中病情惡化急救無效死亡。

苗栗縣長徐耀昌獲悉後非常不捨，因此特別在19日上午，在竹南污水處理中心主持下水道小學堂時，對著前往參加戶外教學的公館鄉鶴岡國小學童宣布，將動用縣府第2預備金，購買1407支耳溫計，分發至全縣各國小使用，徐耀昌並教導小朋友，在目前腸病毒好發季節，要特別注意衛生清潔，防範腸病毒的感染及蔓延。

(中時 )