借住被趕 狠砍收留老友剁到快斷頭遭收押 11:392019/09/19 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園地院裁定古姓男子收押。（蔡依珍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 43歲古姓男子17日不滿借住被趕，狠砍收留他的陳姓老友20餘刀，甚至剁到快斷頭，被依殺人罪嫌移送，檢方複訊後聲押，桃園地院以涉犯殺人重罪，居無定所有逃亡之虞，裁定收押。 古男昨在中壢租屋處，持雙刀砍死承租房屋、一度好心收留他的61歲陳姓友人，古男行兇後攜帶兇刀開車到內壢派出所自首。警、消獲報到場發現陳男身中20多刀、頭幾乎被砍斷，早無生命跡象，訊後依殺人罪嫌將古男移送桃園地檢署偵辦。 (中時 ) #殺人 #移送 #桃園 #罪嫌 #收押 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園緝毒破獲率 連3年六都最差 04:102019/09/16 地方新聞 桃園圖書總館 影城OT招商啟動 04:102019/09/17 產業．科技 石木欽稱「當法官不能沒有人性」 自請移送監察院 10:522019/09/17 社會 石木欽涉不當行為 移送監察院 18:412019/09/17 社會 廣大興案殺害台漁民於理無據 菲判海防隊員有罪 14:232019/09/18 國際 廣大興案判菲海防殺人 檢察官：幸台採證確實 15:552019/09/18 生活 《殺人回憶》兇手找到了 竟是殘忍姦殺20歲小姨子的他 00:352019/09/19 娛樂 桃園市率先全國、全市換裝智能路燈 億光Light UP! 04:092019/09/19 焦點新聞 教師節表揚 竹縣3主任獲師鐸獎 04:102019/09/19 地方新聞 《殺人回憶》懸案偵破 警致兇手信曝光：請務必別比我早死 11:322019/09/19 娛樂 社會熱門新聞 罕見！高雄治安風暴 刑事局長親自南下坐鎮 - 社會 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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