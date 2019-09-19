43歲古姓男子17日不滿借住被趕，狠砍收留他的陳姓老友20餘刀，甚至剁到快斷頭，被依殺人罪嫌移送，檢方複訊後聲押，桃園地院以涉犯殺人重罪，居無定所有逃亡之虞，裁定收押。

古男昨在中壢租屋處，持雙刀砍死承租房屋、一度好心收留他的61歲陳姓友人，古男行兇後攜帶兇刀開車到內壢派出所自首。警、消獲報到場發現陳男身中20多刀、頭幾乎被砍斷，早無生命跡象，訊後依殺人罪嫌將古男移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )