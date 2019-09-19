台北市長柯文哲未去中選會登記成為2020總統大選連署人，傳出柯文哲有意結盟親民黨或時代力量爭取參選總統門票，甚至柯文哲可能與時力立委黃國昌搭檔參選總統。黃國昌今表示，他個人立場就是無法支持兩岸一家親，時力跟民眾黨合作可能要由黨主席跟決策委員會討論決定。

針對2020總統選舉是否與柯文哲搭檔參選，黃國昌表示，他從來對於公共政策在公開平台討論交換不同意見不排斥，如果要談合作要先講清楚什麼事情，提到選舉合作講的有點太遠。

時力黨中央昨發聲明稿表示，若柯文哲要尋求與時力合作，必須先拋棄「兩岸一家親」的說法。黃國昌說，個人立場就是沒辦法支持兩岸一家親，但台灣討論過度標籤化、簡化，導致討論越來越淺薄化，對台灣傷害很大。

黃國昌說，若以選舉前提來看，時力與民眾黨是競爭關係；但與柯文哲是否仍保有合作空間，黃國昌認為，只要對公共議題對人民有益，彼此都有合作空間，就像國會常會發出四黨聯合聲明，那也是一種合作，並非因為有國民黨就死不簽名，如果柯市長落實居住正義，落實囤房稅，他覺得非常好。

(中時 )