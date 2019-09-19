為農民請命！民進黨立委包含陳明文、陳歐珀、蘇震清、蘇治芬等11人今（19）日在立法院召開記者會，齊聲呼籲老農津貼調高至8千元，盼立院本會期在經濟委員會優先處理，明年上路，而增加約40億元支出也應由中央買單，避免增加地方負擔。

陳明文表示，8千元的計算方式，是依據主計總處統計，從事農業所得每人每月22K，類推勞保給付1.55％、乘以農保平均投保年資23年來算，7千元可調為7,800多元，再加計「老年農民福利津貼暫行條例」規定的CPI因素後，可望調整8千元以上。

談及農民年金制度，陳明文說，希望將農保納入國民年金，兩者並行，可同時參加，參加農保15年後，也可取得國民年金資格，青農也可獲得更多保障，退休後獲得雙份收入，每月共可拿到1.3萬元左右。

宜蘭縣立委陳歐珀認為，農村年輕人外流，老人照顧老人比比皆是，情何以堪，這次呼籲老農津貼調整並非對誰施加壓力，而是希望可以公平對待老農。

屏東縣立委莊瑞雄也表示，老農津貼依法四年一調，是政府無可迴避的責任，農業縣立委出來爭取，更是天公地道，究竟該如何建立農民的退休安全網？政府應積極思考將農民納入國民年金體系中，讓老農退休後，離農、不離鄉！

嘉義縣立委蔡易餘說，老年農民福利津貼暫行條例明定，老農津貼調漲依據是CPI，但政院又成立穩定物價小組，等於變相剝奪老農權益，他呼籲，計算基準除CPI外，也該納入農民收入，使計算模式公平。

立委蔡培慧則聚焦中長期發展，農保投保基數是10,200元，會影響後續的敘薪，未來農保應仿效勞保，採薪資的級距式規劃，例如起薪是23,100元。另外，應思考勞工、甚至公教人員的「退休金樓地板」都有一至三萬元，相比之下農民的退休給付遠遠不足。

(工商 )