觀光局阿里山國家風景區管理處規劃三天的「阿里山 Let’s購」市集。（觀光局提供）

觀光局阿里山國家風景區管理處規劃三天的「阿里山 Let’s購」市集。（觀光局提供）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處規劃三天的「阿里山 Let’s購」市集，將於本周六（21日）至下周一（23日）於台北華山文化創意產業園區盛大開展，不只展現阿里山特有的「茶、咖啡、原民、生態、鐵道、浪漫」六大主題旅遊行程，更針對「穆斯林旅遊」進行推廣，現場還有阿里山嚴選的各項美食，另外還推出生態及部落文化體驗行程，供遊客體驗。

觀光局指出，市集與14家文創商家合作，現場販售阿里山在地創生的獨特商品。商家包括奮起福米餅、鄒築園咖啡、來吉部落小豬、獵人包、小米酒冰淇淋、原汁原味苦茶油、高山烏龍茶、轎篙筍等阿里山嚴選產品。

觀光局表示，市集上將邀請榮獲臺灣舞蹈兩屆冠軍「跳動的山林」演藝鄒族創世紀傳說，用傳唱的方式詮釋鄒族生命的起源，更包括ＡＭ樂團、逐鹿表演藝術團親臨演出。另榮獲兩岸高級茶藝師冠軍的二代茶農洪崇倫，也將展現阿里山純樸獨到的茶道神韻，奉茶沉穩優雅，展現聞名全球的阿里山優質茶品。

為使旅客能更方便取得阿里山旅遊訂購資訊，觀光局推出「阿里山easy go」旅遊購物網，好吃、好玩、好買、高品質住宿應有盡有，旅客可從其中挑選偏好的主題遊程。

觀光局阿里山國家風景區管理處規劃三天的「阿里山 Let’s購」市集。（觀光局提供）

觀光局阿里山國家風景區管理處規劃三天的「阿里山 Let’s購」市集。（觀光局提供）

(中時 )