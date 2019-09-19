中職》樂天買桃猿金額不公布 Lamigo成絕響 11:392019/09/19 中時電子報 鄧心瑜 、 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃猿總經理劉玠廷步入中職聯盟記者會現場，表情凝重宣布開啟轉售程序。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Lamigo桃猿7月3日宣布正式啟動轉賣程序後，今日球團領隊劉玠廷、聯盟會長吳志揚以及樂天亞洲總部營運長渡邊崇、樂天金鷲隊球場本部長川田喜則，一同出席轉賣說明記者會，不過對於轉賣金額並沒有公布。 渡邊崇表示，轉賣金因為有簽保密協議書，所以不方便透露。而球迷最關注的隊名，轉賣之後的隊名尚未決定，目前有幾個方案正在討論，不過未來確定不會有Lamigo的名稱，球迷熟悉的Lamigo將成絕響。 中職》桃猿賣樂天？11時記者會宣布 (中時電子報) #桃猿 #樂天 #金額 也許您會感興趣 推薦閱讀 日媒：樂天買桃猿 估計11億日圓 08:572019/09/18 體育 傳樂天買桃猿隊 鄭文燦：尊重球隊判斷與選擇 10:112019/09/18 生活 中職》劉玠廷鬆口樂天買桃猿 明日開記者會 11:042019/09/18 體育 桃猿轉賣》天價簽世足英雄 樂天布局體壇不手軟 12:052019/09/18 體育 日本樂天傳入股桃猿隊 04:102019/09/19 財經要聞 中職首支外資球隊 今記者會宣布 樂天3.2億入主桃猿 01:122019/09/19 運動天地 大企業領軍 超韓追日揮強棒 01:122019/09/19 運動天地 經營專業分工 場內外雙保險 01:122019/09/19 運動天地 中職》確定賣給樂天 桃猿股份全數轉賣 10:522019/09/19 體育 《產業》日本樂天、La New簽署轉讓桃猿棒球隊協議書 11:252019/09/19 財經 體育熱門新聞 中職》確定賣給樂天 桃猿股份全數轉賣 - 棒球 中職》樂天買桃猿金額不公布 Lamigo成絕響 - 體育 改變策略有激戰 周天成關鍵發揮晉8強 - 體育 NBA》柯瑞回應KD：沒人奪走我們成就 - 體育 神奇小戴上線 中國賽首戰直落二勝出 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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