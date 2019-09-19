Lamigo桃猿7月3日宣布正式啟動轉賣程序後，今日球團領隊劉玠廷、聯盟會長吳志揚以及樂天亞洲總部營運長渡邊崇、樂天金鷲隊球場本部長川田喜則，一同出席轉賣說明記者會，不過對於轉賣金額並沒有公布。

渡邊崇表示，轉賣金因為有簽保密協議書，所以不方便透露。而球迷最關注的隊名，轉賣之後的隊名尚未決定，目前有幾個方案正在討論，不過未來確定不會有Lamigo的名稱，球迷熟悉的Lamigo將成絕響。

(中時電子報)