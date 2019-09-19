呂秀蓮今向天公請示：我有沒有天命。照片：曾薏蘋攝

前副總統呂秀蓮日前接受喜樂島聯盟推薦登記參選總統；呂秀蓮今天啟動第一個選舉行程就是拜訪松山奉天宮，對於日前前總統陳水扁提到她「天命已過」，呂秀蓮參拜前向記者表示，「我等一下請示玉皇大帝，是不是我的天命已過？」隨後參拜時，她向玉皇大帝奉上「疏文」後轉向媒體回一句，「好！我有沒有天命！」

呂秀蓮說，她是很多政黨支持的人，日前參加喜樂島聯盟記者會宣布參選，今天則是與人民最大黨聯盟為主，赴松山奉天宮，在玉皇大帝面前表達參選決心及發下願望，若她當選，將讓台灣成為宗教王國。

對於外界質疑她是否通過28萬連署，呂秀蓮很有信心表示，「我絕對會通過連署。」近呂人士表示，呂秀蓮要通過連署門檻，絕對沒有問提，甚至可達50到80萬份。

呂秀蓮參拜前受訪表示，她參選的目的不是要對抗哪個政黨，呼籲所有民主國的台灣公民，從政黨綁架的思維走出來，讓台灣成為和平中立的新的台灣。

她說， 剩下一百多天，她會全力以赴；提到民進黨主席卓榮泰昨天來看她，她說，也很感謝當時有榮幸擔任副總統；「我感謝陳水扁」。很高興今天安排在玉皇大帝聖殿面前，不容許任何人貶值台灣，大家要超越統獨、超越政黨，共同讓台灣升值。

對於和陳水扁談話被扁爆料，似乎心中還有氣；對於「沒有天命」說；呂秀蓮表示，「我活得好好的」， 她尊重老長官所以請益這是非常私密行為，被說出來感到滿意外的，「假如說我把他當時對我講的話都跟大家講，這樣問題就很多了，這是做人基本原則，不知道他為什麼會講？」

呂秀蓮提到民進黨立委管碧玲說根據陳水扁說法，指她以參選總統要取得不分區第一名排名，「我不知道這個邏輯在哪？我光明坦蕩，我不需要來爭取這樣的手段，我非常光明神聖。」

她也澄清，「阿扁提到，喜樂島聯盟催生者郭倍宏8月份說，推總統人選是為了拉下蔡英文」，「八月以前喜樂島聯盟根本還沒有跟我接觸。」

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(中時 )