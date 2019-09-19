南太平洋友邦吐瓦魯「改朝換代」，「親台派」領袖索彭嘉（Enele Sopoaga）在19日的秘密投票之後，無法保住總理之位，而新任總理納塔諾（Kausea Natano）對台政策不明。《路透》報導，這是在索羅門群島與台灣斷交之後，對於台灣邦交的「潛在打擊」。

對此，外交部發言人歐江安表示，有關吐瓦魯選出新總理，外交部已掌握狀況，我國將密切注意後續的發展。

歐江安說，目前台吐邦誼穩固，新總理與駐館保持密切互動，惟政府將繼續深化與吐國各界的友好情誼與雙邊合作，確保兩國友好關係。

(中時 )