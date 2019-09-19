吐瓦魯新總理對台政策不明 外交部回應 12:332019/09/19 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部發言人歐江安。（外交部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南太平洋友邦吐瓦魯「改朝換代」，「親台派」領袖索彭嘉（Enele Sopoaga）在19日的秘密投票之後，無法保住總理之位，而新任總理納塔諾（Kausea Natano）對台政策不明。《路透》報導，這是在索羅門群島與台灣斷交之後，對於台灣邦交的「潛在打擊」。 對此，外交部發言人歐江安表示，有關吐瓦魯選出新總理，外交部已掌握狀況，我國將密切注意後續的發展。 歐江安說，目前台吐邦誼穩固，新總理與駐館保持密切互動，惟政府將繼續深化與吐國各界的友好情誼與雙邊合作，確保兩國友好關係。 (中時 ) #外交部 #新總理 #吐瓦魯 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭開外掛調降沙國簽證費？外交部打臉：全球統一調降 19:342019/09/16 政治 台索斷交 陸外交部：一中是大勢所趨 09:332019/09/17 兩岸 國家機器動起來 外交部訂直轄市長出訪要點 11:292019/09/17 政治 國家機器動起來 外交部訂直轄市長出訪要點 16:152019/09/17 政治 不協助總統參選人出訪 韓競辦：外交部不應成打擊政敵工具 20:282019/09/17 政治 外交部訂直轄市長出訪要點 04:102019/09/18 政治要聞 適時推出訪要點 是要卡韓嗎 04:102019/09/18 政治要聞 直轄市長出訪 鄭文燦：不該勞駕外交部 10:192019/09/18 政治 廣大興案菲海防隊員判8至14年 外交部肯定判決結果 13:102019/09/18 政治 韓國瑜：很自愛 訪美絕不用外交部資源 22:322019/09/18 政治 政治熱門新聞 蔡論文若被發現... 黃暐瀚：恐重大衝擊總統選情 - 政治 小英論文今年才登錄？總統府說話了 - 政治 - 工商 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 - 政治 韓朱配內幕 網驚韓國瑜在下好大一步棋？ - 政治 彭文正爆蔡英文學術證據正在消失？ 網：快破案了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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