李安最新執導電影《雙子殺手》下月上映，18日晚間發布拍攝場景介紹的幕後花絮，片中場景含括美國喬治亞州薩凡納、匈牙利首都布達佩斯以及南美國家哥倫比亞卡塔赫納，李安說：「能夠讓威爾史密斯在哥倫比亞卡塔赫納400年的古牆上面狂飆機車，對我來說這才算是娛樂大片。」

選景導演朗尼庫佛瓦瑟表示，對李安來說，拍片地點真的很重要，找到符合拍攝一場戲份的最佳地點，同時呈現那個國家的美景，是這部電影最特別的一部分，「塞切尼溫泉」是布達佩斯最有名的觀光景點，而「沃伊達奇城堡」更是一個超吸睛的美景。

女主角瑪麗伊莉莎白文斯蒂德說：「我們前往喬治亞州薩凡納拍片，一座風景優美的古老南方河濱城市，能在這麼迷人的地方拍片很特別，充分利用當地的美景與文化，拍攝期間更受到當地人熱烈的歡迎。」男主角威爾史密斯掛保證：「這部電影的視覺風格震撼人心，絕對會是一場視覺奇觀，動作場面更是超勁爆的！」電影10月25日在台上映。

(中時 )