股票上市公司中石化在2014年發行海外可轉換公司債，並於2017年12月贖回，但是林姓投資人認為中石化贖回的時間點與公開說明書不同，於是控告包括威京集團主席沈慶京在內的4人涉嫌證券詐欺，台北地檢署偵查後，認定是雙方對贖回時間認知不同，將沈慶京等人不起訴處分。

中石化是於2014年發行1億3千2百萬美元的海外可轉換公司債，每張債券面額是20萬美元，公開說明書並明列，在一定條件下公司債可不能轉換，由公司贖回，投資人如果不參與自願贖回，公司可強制贖回。

中石化公司在2017年12月展開贖回，被強制贖回的林姓投資人卻認為，公開說明書所載的贖回日期，應該是以明訂的時間起算，但是中石化卻在明訂的贖回日就強制贖回，是利用公開說明書進行詐騙，控告威京售團主席沈慶京、中石化董事長林克銘、總經理葉文賢、副總經理余建松涉犯證券交易法的證券詐欺罪。

北檢偵查中，傳喚中石化海外公司債的其他投資人作證，對於公開說明書上所載的贖回日並無異議，且中石化在公開說明書明訂的贖回日前就發出贖回通知，請投資金參與自願贖回，並未涉及違反公開說明書刊載不實資訊，林姓投資人與中石化是對贖回日在認知上的差異，並不構成犯罪，於是將沈慶京等4人不起訴處分。

(中時 )