民進黨立委喊價，明年老農津貼調高到8000元。行政院發言人Kolas Yotaka上午鄭重表示，並不會有明年加碼到8000元的狀況。

選前老農津貼大喊價，民進黨立委陳明文等人要求調高到8000元，Kolas 表示，這是立委替農民來發聲，但目前這波老農津貼調整是依照老農條例法律的規定，依照消費者物價指數 CPI異動調整，如果立委有意修法，政院尊重立法院。

Kolas也說明，政院是希望從各方面保障及保全農民生活，尤其過去這段期間推動的農民保險及到目前為止農委會正積極的農民退休制度，這些都是長遠穩定制度化才可徹底保障農民退休生活，及農民在進行農業活動時各式保障及安全，所以政院已在規劃且非常關心農民。

她強調，即便不會有明年加碼到8000元的狀況，但不代表行政院不重視農民，行政院如何重視農民，就是提出農民保險及農業保險、農民職災保險制度甚至於現在提出農民也要有退休金的制度，這些都是政府照顧農民體貼農民鼓勵農業發展更加具體有效快速的作為。

(中時 )