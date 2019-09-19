「回首過去，展望未來。」921地震今年屆滿20週年，台中市政府建設局與逢甲大學、地震斷裂帶錯動災害減災學會攜手舉辦「地震災害減災新知與新技術研究成果展示會」，透過全世界首部「錯動台」，完整重現921地震時烏溪大橋下陷倒塌的過程，分享正確的地震減災新知與技術。

921減災技術成果展，19日於豐原陽明市政大樓一樓大廳舉辦開幕式，透過全世界首部「錯動台」的驗證試驗功能，可清楚看見921地震時，台中烏溪大橋下陷與落橋、建築物傾斜倒塌、造山運動等逼真過程，分享逢甲大學與減災學會過去20年來的研發成果，展至9月21日止。

地震斷裂帶錯動災害減災學會理事長、同時也是逢甲大學土木工程學系教授許澤善指出，多數地震成因為「剪裂帶」錯動，剪裂帶的生成或延伸，導致岩層傾斜，岩石破裂、分解、軟化，誘發脆性破壞作用，是坡地崩塌的主因；他建議建築規範應納入剪裂帶因素，監測錯動大小，才能有效提升抗震安全。

許澤善說，學會在過去2年期間已前往台中921災區的6所國中小學試辦地震教育，盼持續推廣正確的地震減災新知及技術，守護更多民眾的安全。

台中市養護工程處副處長廖文偉，感謝逢甲大學長期為台中市災害防救工作的付出，地震斷裂帶錯動災害減災學會也在協助國家地震減災扮演重要角色；期盼藉由此次成果展示會，讓更多市民瞭解地震成因與防災新知識，一同為災害防救努力。

(中時 )