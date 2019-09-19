經濟委員會投票選舉召委。（趙婉淳攝）

教育委員會推舉召委。（趙婉淳攝）

立法院8個常設委員會今天舉行召委選舉，由於召委握有法案排審權，向來是兵家必爭之地，但明年適逢立委選舉，今年戰況相較平和。經過推舉、投票後，在16席召委中，民進黨團獲得10席，國民黨與親民黨團合作取得6席。

立法院第9屆第8會期8個常設委員會上午舉行召委選舉，藍綠黨團都甲級動員備戰，民進黨團因人數優勢，在外交及國防、司法及法制委員會各奪下2席召委，將力推F16V軍購預算。至於備受爭議的中共代理人修法，藍綠各在內政委員會搶下1席召委，屆時將上演攻防大戰。

召委當選名單包括：內政委員會召委為李俊俋（民）、林為洲（國）；外交及國防委員會為王定宇（民）、趙天麟（民）；經濟委員會為蘇震清（民）、陳超明（國）；財政委員會為施義芳（民）、費鴻泰（國）；教育及文化委員會為李麗芬（民）、高金素梅；交通委員會為葉宜津（民）、童惠珍（國）；司法及法制委員會為段宜康（民）、周春米（民）；社會福利及衛生環境委員會為邱泰源（民）、陳宜民（國）。

國民黨團總召曾銘宗受訪表示，開議首日抗爭後，民進黨團承諾先暫緩中共代理人修法，砲轟此項修法定義不清楚，違反新聞自由，也違背民進黨建黨基本精神；其次將讓廣大台商陷入險境，處於3年以下有期徒刑恐懼陰影，影響台商、台生與在中國大陸就業者。

曾銘宗痛斥，有很多中小企業與上市上櫃公司在中國大陸拚經濟，遭遇同業競爭與阻撓，成功回國後回饋台灣的股東，如今母國不支持他們，用刑法伺候他們找麻煩。他強調，國民黨團要求民進黨團不只暫緩，還需要撤案。

連任內政委員會召委的藍委林為洲笑談，本會期要防守的法案比較多，比如中選會委員行使同意權、中共代理人、難民法、兩岸人民關係條例、港澳條例等法案，下周他將安排數位身分證專案報告。

當選內政委員會召委的綠委李俊俋表示，這會期先處中選會委員同意權案與預算等法定事項，至於中共代理人修法，遭國民黨杯葛，也被時代力量批評打假球，其實都沒有這個問題，本來就是照程序來，現在有各種不同版本，到時候再審查，沒有暫緩這回事。

談及軍購預算，蟬聯外交及國防委員會召委的民進黨立委王定宇說，今年可能是近20年來，首次有國防採購的特別預算，其中特別條例最快10月底、11月初完成三讀，通過後才能處理F16V特別預算，台美要趕在11月簽約，有時間上壓力。

(中時 )