位在苗栗市建功國小附近的「紫蝴蝶餐點坊」，每到周末是許多學生的最愛，甚至到外縣市就讀的學子，返鄉後定會邀約在紫蝴蝶找回熟悉的味道與美好回憶，其中「泰式椒麻雞蛋炒飯」更為店內招牌。

紫蝴蝶提供早午餐並有飯、麵類等餐點選項，蛋炒飯系列餐點平價且大份量，深受民眾喜愛。劉老闆指出，再好的廚藝也比不過食材本身的鮮美。因此店內不計成本，嚴選苗栗在地且符合國家標準CNS一等米，並選用大品牌且經品質檢測，符合食品安全衛生標準的蛋，除提高口感享受更讓顧客安心享用。

在多達10項的蛋炒飯選擇中，最熱門的就是「泰式椒麻雞蛋炒飯」，老闆介紹，醬汁為獨門特調，使用在地檸檬並以經驗法則，選用已放置成熟的檸檬，以激發清爽且迷人香氣，另以花椒油、辣油調配，達麻、香、辣的刺激過癮口感。粒粒分明、香味濃郁的蛋炒飯搭配泰式椒麻雞，讓人一口接一口，沉浸香辣清爽且飽足的美食饗宴。

店名：紫蝴蝶餐點坊

地址：苗栗市長安街181號

電話： （037）262666

營業時間：上午6時至下午2時（星期日公休）

售價：泰式椒麻雞蛋炒飯65元

(中時 )