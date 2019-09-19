民進黨立委陳歐珀（左起）、陳明文及蘇治芬等人19日召開老農津貼與農民年金記者會，為農民請命，陳明文表示這會期將提案修法，希望農委會能盡速將老農津貼調高到八千塊，同時也能將農民納入國民年金的保險體係，建立永續的農民年金制度。（劉宗龍攝）

民進黨立委蔡易餘（左起）、陳歐珀、陳明文、蘇治芬及莊瑞雄等人19日召開老農津貼與農民年金記者會，為農民請命，陳明文表示這會期將提案修法，希望農委會能盡速將老農津貼調高到八千塊，同時也能將農民納入國民年金的保險體係，建立永續的農民年金制度。（劉宗龍攝）

今日上午多位民進黨立委召開記者會指出，目前老農津貼每月補助是7256元，過往慣例都是每四年參考CPI(物價消費指數)調整一次。因此這個會期希望透過修法，加入經濟成長率計算，將老農津貼提高到每月8千塊，以保障農民權益及老農生活。

立委陳明文提到，現行老農津貼是在101年所提出，當時的基底是7千元，但這個數字是當時各黨立委喊價而來，並沒有任何科學計算基礎。陳明文說，四年來的CPI是4.15％，經過計算，大概是7600元左右。

陳明文指出，今年的經濟成長將突破2％，因此希望老農津貼可以納入經濟成長率計算，讓農民也可以分享到經濟成果，照此估算，老農年金可提高至每月8千元，而補助金額約從30億提高到40億。陳明文希望，經費差額可以由中央補助。

陳明文也認為，農保應該納入國民年金，以保障未來青農所得。希望行政院可以多重視農業縣，給農民更多保障。立委蘇治芬提到，當初老農津貼是前立委戴振耀提出，老農津貼不是社會救濟，而是給老農安心的制度，未來農保制度也該納入一併考量。

外界質疑此舉是為選舉考量，立委莊瑞雄回應，老農津貼本來就是每四年調整一次。立委劉建國也提到，四年一次的檢討跟選舉無關，難道遇到選舉年就什麼事也不做？立委邱泰源指出，農民的辛苦不輸其它職業，且因為從事勞力務農，到年長時身體常有多重毛病，農民津貼應調高保障農民生活。

立委蔡易餘說，中央在97年成立物價穩定小組，打壓農漁產品價格，剝奪農漁民收入。因此蔡易餘主張，乘以農戶所得應該放入老農津貼計算基底，再加入農戶所得作為計算模式，估計可超過8千元。

立委蔡培慧談到，為鼓勵年輕人投入農業，未來農保的投保級距應該效法勞保。且相對於其他業別，農民的退休給付遠遠不足。應參考軍公教人員設有地板級距的計算方式。建立完整的制度。

立委蘇震清表示，老農津貼是對臺灣所有老農的照顧，而不是施捨，呼籲不分黨派這個會期一起通過，把基底的計算基礎建立起來，在經濟和衛環委員會一起努力。立委陳歐珀、黃秀芳也同表支持。

最後陳明文提到，老農津貼不是保險制度而是福利制度。為了替老農請命，本會期就會提案，讓立法院經濟委員會和衛環委員會盡快納入討論。並針對老農福利津貼暫行條例第四條，提出修法檢討。

(中時 )